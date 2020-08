0 Facebook Lite in discoteca tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia si separa: “Qualcosa si è rotto” News 13 Agosto 2020 18:06 Di redazione 2'

Dopo Belen anche Cecilia Rodriguez potrebbe essere tornata single. Da tempo si vociferava di una possibile crisi tra lei e Ignazio Moser che però non aveva ricevuto alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.

Cosa è successo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ad anticipare cosa sarebbe accaduto tra Cecilia e Ignazio è stato il settimanale Chi, secondo cui la coppia sarebbe “scoppiata”. Secondo quanto riportato dal tabloid, pare che i due dopo un lockdown d’amore, avrebbero avuto una crisi. Si sarebbero separati qualche giorno per poi rincontrarsi in Sardegna per un weekend. A nulla sarebbero valsi i tentativi di Ignazio di rimettere le cose a posto.

Perché Cecilia e Ignazio si sono lasciati?

Sembrerebbe, infatti, che ci sarebbe stato un litigio nella discoteca Just Cavalli e da lì Ignazio e Cecilia avrebbero deciso di separarsi. “Martedì sera, però, tra i due scoppia un litigio nella discoteca Just Cavalli: alla fine Cecilia sente che qualcosa si è rotto, sente che Ignazio nonostante l’amore ormai è lontano e decide di partire, senza di lui”,si legge sul profilo Instagram di Chi. Il post si conculde così: “La storia oggi sembra ai titoli di coda”.