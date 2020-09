0 Facebook Reddito di cittadinanza ai fratelli Bianchi, loro negano: “Non sappiamo nemmeno cosa sia” Cronaca 17 Settembre 2020 15:50 Di redazione 2'

Come il padre Ruggero anche i fratelli Marco e Gabriele, arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte, percepiscono il reddito di cittadinanza. La notizia e’ riportata oggi da alcuni organi di stampa. I due ragazzi, però, in sede di interrogatorio hanno negato tutto.

I fratelli Bianchi prendono il reddito di cittadinanza

La scoperta e’ stata fatta a seguito di indagini patrimoniali sulla famiglia Bianchi di cui alcuni componenti risulterebbero nullatenenti e per questo percettori del reddito di cittadinanza. Marco e Gabriele Bianchi, quest’ultimo da poco tempo proprietario di una frutteria, ostentavano da tempo anche sui social un tenore di vita superiore alle entrate dichiarate: suv, barche, vestiti griffati e vacanze di lusso. Gli accertamenti patrimoniali sono scattati dopo l’arresto per la morte di Willy.

Loro, però, hanno detto di non sapere nulla. “Non abbiamo mai ricevuto o chiesto il reddito di cittadinanza”. Questa la risposta di Marco e Gabriele agli inquirenti, secondo quanto riferisce il loro legale difensore, Massimiliano Pica. “In sede di interrogatorio, i miei assistiti- spiega Pica- hanno affermato di non avere mai ricevuto il reddito di cittadinanza. Di non sapere neanche di cosa si tratta”.