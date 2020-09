0 Facebook Nocera, anziano di 83 anni pestato a sangue: fratture ed ematomi su tutto il corpo Cronaca 17 Settembre 2020 16:30 Di redazione 2'

La notizia è stata pubblicata su di un gruppo Facebook locale ed è subito diventata virale. Un episodio di violenza e follia che ha avuto come vittima un uomo anziano di 83 anni. A comunicarlo il figlio sulla comunità social ‘Nocera’.

Ed è proprio nella località in provincia di Salerno che è avvenuta la violenta aggressione. La dinamica e la motivazione sono sconosciute. L’unica certezza è rappresentata dalle fratture e dagli ematomi presenti sul corpo e sul volto dell’83enne.

Il figlio ha rivolto un appello: se qualcuno ha visto qualcosa parli.

IL POST SU FACEBOOK –

“Ieri sera, mercoledì 16 settembre verso le ore 18:30 circa in via Montalbino nei pressi della parrocchia di S. Giuseppe qualche balordo ha presumibilmente aggredito mio padre di 83 anni, suppongo in strada, lui non ricorda nulla dallo shock, l’ho trovato a casa pieno di sangue, l’hanno ricoverato stanotte al Cardarelli con fratture a tutto il volto ed ematomi compatibili con aggressione. Non so cosa sia successo, quella è la strada che ha fatto per tornare a casa, se qualcuno abbia visto qualcosa, dato l’orario trafficato, che possa aiutarmi a capire gli sarei grato se mi da informazioni. Vi prego di condividere, il balordo che lo ha massacrato non la deve fare franca”.