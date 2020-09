0 Facebook Al Bano bersaglio degli haters, il cantante: “Non ho fatto nulla a nessuno” Spettacolo 17 Settembre 2020 16:19 Di redazione 1'

Al Bano Carrisi si è sfogato in un’intervista per Rai Radio 2, dove ha parlato degli attacchi che sta ricevendo dopo la polemica nata sulla frase detta riguardo al suo reddito.

Al Bano sotto attacco

“Ho solo uscite, nessuna entrata”, queste le parole pronunciate da Al Bano nel periodo del post lockdown in cui si parlava della crisi economica nata a seguito dell’emergenza. Una frase che non era piaciuta poiché il cantante non navigherebbe assolutamente in cattive acque come invece le tante persone che faticano a mettere un piatto a tavola.

Da quelle parole è nata un’accesa polemica, in tanti, secondo quanto ha raccontato il cantante nella sua ultima intervista, l’hanno attaccato e offeso. Al Bano, però, si è difeso, spiegando di non aver detto nulla di male e di non capire il motivo di tanto accanimento: “Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno“.