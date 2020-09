0 Facebook Foto dell’auto di Viviana Parisi, l’avvocato: “Non sembra un incidente banale” News 16 Settembre 2020 13:31 Di redazione 1'

Continuano a esserci molti interrogativi sulla dinamica della morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello, madre e figlio scomparsi lo scorso 3 agosto a seguito di un incidente nei boschi di Caronia. A pubblicare le immagini dello scontro avvenuto tra la vettura della dj e un furgone di operai è Nicodemo Gentile, legale di Luigino Parisi, padre della donna.

Le foto dell’auto di Viviana dopo l’incidente

Dopo che dai risultati delle perizie effettuati dai consulenti della famiglia Mondello, che hanno sottolineato come l’incidente possa aver avuto un’entità maggiore, ipotizzando che l’auto di Viviana potrebbe essere stata investita in un sorpasso, il legale della famiglia Parisi ha pubblicato le immagini delle due vetture per dimostrare che lo scontro non è stato così lieve com’era stato inizialmente detto.

“Morte di Viviana e Gioele…L’ urto tra i mezzi è stato ” importante “. Ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente diventa indispensabile per capire alcune condotte successive al fatto. Work in progress… Sereno mercoledì!”, questo il post dell’avvocato Gentile.

Le immagini dell’auto di Viviana Parisi