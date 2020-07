0 Facebook I sapori mediterranei incontrano il sushi giapponese nel nuovo ristorante Cavallerizza 28 Mangiare a Napoli 8 Luglio 2020 16:45 Di redazione 2'

Ha aperto nel cuore di Chiaia Cavallerizza 28, il nuovo ristorante di cucina fusion italo-giapponese, il primo nella città di Napoli. Nasce da un’idea innovativa di sushi, in cui i sapori mediterranei contaminano le pietanze orientali. Una location accogliente dal carattere moderno situata nel salotto partenopeo.

Una sfida nata da un gruppo di imprenditori, che hanno scelto un sushiman, Umberto, che capitana la cucina con il suo background di arte culinaria orientale e la conoscenza approfondita dei prodotti della sua terra d’origine. Inaugurato giovedì 2 luglio, Cavallerizza 28 chiude un primo weekend di successo, scelto da tantissime persone per godersi una serata di relax e buon cibo.

Diversi e originali i piatti che Cavallerizza 28 offre: le ricette tradizionali del sushi sono qui rivisitate con con un pizzico di innovazione, che parte dal concetto di fusione tra ingredienti apparentemente lontani che nei piatti proposti trovano la perfetta armonia. Chi sceglie questo ristorante si trova a fare un vero e proprio percorso sensoriale dove il gusto raggiunge luoghi fino a questo momento inesplorati.

Impossibile non lasciarsi trasportare dai sapori dell’uramaki completamente rivisitato con pomodori rossi San Marzano, fiordilatte, olio Evo e Parmigiano Reggiano stagionato per 36 mesi, che vuole omaggiare la pizza napoletana. Ma sono tanti altri i piatti che Cavallerizza 28 propone, dall’antipasto al dolce c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il tutto è poi accompagnato da un’ottima carta di vini e champagne pregiati. Armati di curiosità, appetito e desiderio di conoscere una cucina fusion completamente nuova, bisogna solo lasciarsi guidare dal personale in sala per immergersi totalmente in quella che è sicuramente un’esperienza culinaria unica.