Napoli, rientro a scuola a rischio: sciopero insegnanti il 24 e 25 settembre

Scuola in Campania, è a rischio il ritorno in classe previsto per il 24 settembre. I ritardi per l’adeguamento degli istituti alle norme per il Coronavirus, hanno spinto i sindacati a proporre un rinvio del ritorno in classe. “Non ci sono le condizioni per ripartire il 24 settembre”, commentano Annibale De Bisogno e Giuseppe Migliaccio (Uilfpl) e Francesca Pinto e Roberta Stella (Csa). E Agostino Anselmi (Cisl FP) aggiunge: “Chiediamo subito un incontro con l’amministrazione per chiedere un rinvio dell’apertura della scuola, affinché avvenga in sicurezza. Altrimenti proclameremo lo sciopero”.

C’è agitazione tra i sindacati, la UilFpl e il Csa hanno proclamato 4 ore di assemblea generale dei lavoratori delle scuole dell’infanzia e degli asili nido del Comune di Napoli, dalle 9 alle 12 per il 24 e il 25 settembre. A oggi, nonostante l’avvio delle scuole sia fissato per il 24 settembre, i sindacati lamentano criticità e problematiche, come la mancata igienizzazione delle strutture o la carenza di personale ausiliario, che non permettono una riapertura delle scuole in completa sicurezza.

Prevista anche una manifestazione il 26

È previsto uno sciopero generale indetto da: USB PI, UNICOBAS Scuola e Università e CUB Scuola Università e Ricerca, il 25 settembre, riguardanti il personale docente, ATA, educativo e dirigente, a tempo determinato e indeterminato, in Italia e all’estero.

Sabato 26, è prevista invece una manifestazione nazionale del Comitato “Priorità alla scuola” alla quale hanno dato il loro sostegno anche i sindacati rappresentativi del comparto scuola.