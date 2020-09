0 Facebook Dramma a Napoli, donna si lancia dal quarto piano e perde la vita Cronaca 16 Settembre 2020 14:30 Di redazione 1'

È salita al quarto piano dello stabile dove abitava, ha aperto un’ampia finestra che affaccia sulla strada e si è lanciata di sotto. L’estremo gesto che è costato la vita ad una donna 60enne di origini francesi è avvenuto questa mattina a Napoli.

Il palazzo in questione si trova nel centro della città, in via Santa Caterina da Siena. Una strada che collega il corso Vittorio Emanuele ai Quartieri Spagnoli. Come riportato da Il Mattino, immediatamente è scattato l’allarme da parte dei vicini.

Sul posto sono giunti i soccorsi ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Alcune testimonianze rilasciate da chi conosceva la donna hanno affermato che la 60enne soffriva di depressione. Una patologia acuita dall’emergenza sanitaria causata dal covid19.