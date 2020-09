0 Facebook Schianto fatale contro un palo, Fabio non ce l’ha fatta: addio al militare campano Cronaca 15 Settembre 2020 09:49 Di redazione 1'

Purtroppo Fabio Natale non ce l’ha fatta. Il militare del Settimo Reggimento Alpini in servizio a Belluno, ma originario di Casapulla (località in provincia di Caserta), è deceduto presso l’ospedale di Treviso dopo giorni di agonia.

Come riportato da Il Meridiano, fatale per il giovane 32enne un grave incidente avuto con la propria automobile. La vettura, di grossa cilindrata, si è schiantata contro un palo. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

È probabile che per qualche motivo da accertare, il Caporal Maggiore ha perso il controllo dell’auto che ha sbandato fino a schiantarsi. A bordo, con Fabio, la sua ragazza. La donna, 25 anni, è ricoverata ancora in ospedale.