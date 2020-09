0 Facebook Il grande cuore di Gigi D’Alessio, regala il suo ultimo cd a un fan che non può permetterselo Spettacolo 15 Settembre 2020 12:19 Di redazione 1'

Grande cuore di Gigi D’Alessio. Il cantante ha deciso di regalare il suo ultimo album a un fan che non poteva permetterselo. Un gesto che testimonia la grande generosità del cantante, ha commosso tutti e la notizia ha fatto il giro dei social. In tanti hanno apprezzato il gesto del cantante napoletano, che dimostra di tenere molto al rapporto e all’affetto dei suoi fan.

L’album di Gigi, “Noi due”, è tra i primi posti nella classifica dei più in Italia. Il fan di Gigi d’Alessio, in un post su Instagram ha scritto di aver particolarmente apprezzato l’ultimo lavoro del cantante ma che, trovandosi in una difficile situazione finanziaria, non avrebbe potuto acquistare il cd del suo idolo. L’uomo rivela di trovarsi con moglie e figlio a vivere a casa dei propri genitori, ma comunque mantiene il sorriso. Queste parole hanno emozionato Gigi che ha commentato il post, scrivendo: “Mandami l’indirizzo, te lo regalo io perchè si nu grand’ omm”.

