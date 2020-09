0 Facebook Dramma a Trentola Ducenta, va a prendere il vino in cantina si sente male e muore Cronaca 15 Settembre 2020 13:00 Di redazione 1'

Dramma a Trentola Ducenta, un uomo di 71 anni è deceduto all’interno di una cantina mentre si accingeva a prendere il vino. L’uomo è precipitato da un’altezza di 8 metri dopo aver accusato un malore. I familiari non vedendolo tornare in casa, sono andati a cercarlo in cantina e lo hanno trovato riverso a terra.

Immediatamente hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il 71enne, avrebbe avuto un malore causato dalle esalazioni di zolfo, provenienti dal suolo. In questi giorni, verrà eseguita l’autopsia per ricostruire le esatte cause del decesso.

Il recupero del cadavere è avvenuto grazie all’intervento dei vigili del fuoco attraverso una difficile operazione. L’accesso alla cantina infatti, è possibile solo tramite una botola con una scala a parete di circa venti metri, dalla quale è precipitato l’uomo, probabilmente in seguito al malore.