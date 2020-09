0 Facebook Caserta, rissa in strada tra ragazzini. Il sindaco: “Serve un comitato di ordine e sicurezza” Cronaca 14 Settembre 2020 15:42 Di redazione 2'

Un fine settimana da incubo a Caserta. Nel cuore della movida cittadina sono scoppiate ben tre violente risse tra ragazzi. Bottiglie di vetro lanciate in aria, calci e pugni in piazza Dante e lungo corso Trieste. Scene da far West, sotto gli occhi di tutti.

Caserta, rissa in strada tra ragazzini

Ad aggravare il quadro è il rischio assembramenti che queste zuffe tra ragazzini creano, in una situazione di emergenza sanitaria. Alle violenze si aggiunge il rischio contagio da coronavirus. La folla infatti si è ammassata per assistere alle scene di violenza, alcuni dei presenti hanno anche ripreso la rissa con gli smartphone.

Il sindaco: “Serve un comitato di ordine e sicurezza”

Nell’ultimo periodo si sono verificate sempre più situazioni di questo genere. Delle tre risse quella che ha avuto conseguenze peggiori è stata quella nata in piazza Dante, dove un gruppo di ragazzi, poco dopo le 22:30 ha aggredito alcuni quindicenni. Il bilancio è stato di diversi feriti e di un forte scompiglio in città.

“Ne parlerò con il prefetto, chiederò un comitato di ordine e sicurezza. Caserta non ha mai avuto questi episodi così violenti”, ha lamentato il sindaco di Caserta, Carlo Marino.