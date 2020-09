0 Facebook Giugliano piange Emilia Grieco, lascia il marito e due figlie Giugliano in Campania 14 Settembre 2020 15:57 Di redazione 1'

Una triste notizia ha colpito le comunità di Giugliano e Pozzuoli, è deceduta Emilia Grieco, originaria del comune flegreo ma da tempo trasferitasi con la famiglia nell’area a Nord di Napoli.

Madre di due figlie e moglie combatteva da anni contro un brutto male. Nonostante il coraggio e la tenacia la malattia non ha lasciato scampo ad Emilia, che purtroppo è deceduta.

I funerali di Emilia Grieco

La notizia della morte di Emilia ha lasciato attonite le tante persone che la conoscevano, in molti si stanno stringendo al dolore della famiglia con parole d’affetto e di cordoglio. Chi la conosceva la ricorda come una donna allegra e solare, una grande lottatrice che non si è mai tirata indietro dinanzi a questa terribile battaglia. I funerali si terranno nella giornata di martedì alle ore 15 presso la chiesa di San Luca.