Lacrime nel Napoletano, Pasquale non ce l'ha fatta: 'Orsetto è morto dopo il violento incidente È morto Pasquale Gammone detto 'Orsetto. Il decesso in ospedale dopo il grave incidente

Lo schianto con lo scooter sulla circumvallazione tra Qualiano e Giugliano. Il violento impatto e il calvario in ospedale. La triste notizia è arrivata dai gruppi Facebook locali: Pasquale Gammone detto ‘Orsetto non ce l’ha fatta.

“Questa mattina siamo venuti a conoscenza che Pasquale Gammone detto Orsetto, a soli 33 anni purtroppo non c’è l’ha fatta. Un incidente in scooter che martedì 1 settembre 2020 gli è stato fatale. Dopo aver lottato per giorni come un guerriero in ospedale, stanotte Dio ha voluto prenderselo con sé.

È morto Pasquale Gammone detto ‘Orsetto

Mentre Qualiano piange un’altro figlio/fratello/amico, un angelo è volato in cielo. Ora sicuramente avrai smesso di soffrire, ma qui sulla terra continueremo a ricordati per la bella persona che eri. L’impronta che ci hai lasciato delle tua vita resterà indelebile nei nostri cuori.

Condoglianze da parte di tutto il gruppo ViVi QUALIANO alla famiglia. Che la terra ti sia lieve“. Questo il messaggio del gruppo ‘Vivi Qualiano‘.