0 Facebook Lacrime e dolore all’arrivo della bara, il gesto della madre di Willy che ha commosso tutti Cronaca 12 Settembre 2020 12:37 Di redazione 3'

Ultimo saluto commosso della mamma e della sorella di Willy al giovane ventunenne ucciso brutalmente a calci e pugni a Colleferro; la mamma ha pianto sul feretro prima che venisse portato via dallo stadio di Paliano alla fine delle esequie. Lunghi applausi hanno salutato l’uscita della bara e un centinaio di palloncini bianchi sono volati in aria per l’ultimo addio.

IL FUNERALE – Un lungo applauso ha salutato l’arrivo del feretro di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso brutalmente a calci e pugni a Colleferro, all’inizio delle esequie celebrate allo stadio di Paliano. Circa 1300 le persone presenti, amici, familiari, cittadini: tutti con la maglietta bianca in segno di purezza. A celebrare la messa mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Palestrina. Presenti tra gli altri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche lui con la camicia bianca, la ministra degli Interni Luciana Lamorgese e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

“Il mio auspicio è che sia presto fatta giustizia e che si faccia chiarezza sulle responsabilità di ognuno” ha detto il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. “Il mio appello a testimoniare – ha aggiunto il primo cittadino – è stato ascoltato e si sono aggiunti testimoni”. Intanto si aggrava la posizione dei quattro giovani accusati per la sua morte: omicidio volontario e non più preterintenzionale. La diversa rubricazione del reato da parte dei pubblici ministeri sarebbe stata motivata dai primi riusultati dell’autopsia eseguita sul corpo del giovane.

LA CAREZZA – Una carezza sulla bara in legno chiaro di WILLY, prima che fosse caricata sul carro funebre al termine delle esequie del 21enne ucciso la notte tra sabato e domenica scorsi a Colleferro. E un dolore mai scomposto, mai urlato quello della famiglia del ragazzo eroe, morto per aiutare un amico. Solo un abbraccio tra la mamma e la sorella, prima di dare l’ultimo saluto al loro WILLY e rientrare nel campo sportivo.

LA MAMMA – Ultimo saluto commosso della mamma e della sorella di Willy al giovane ventunenne ucciso brutalmente a calci e pugni a Colleferro; la mamma ha pianto sul feretro prima che venisse portato via dallo stadio di Paliano alla fine delle esequie. Lunghi applausi hanno salutato l’uscita della bara e un centinaio di palloncini bianchi sono volati in aria per l’ultimo addio.

I PALLONCINI – Si e’ conclusa la cerimonia religiosa per i funerali di Willy Monteiro Duarte. Duecento i palloncini bianchi lasciati andare, ‘liberati’ in cielo, tra lacrime ed applausi, dagli amici del 21enne. Mentre il vescovo di Tivoli e Palestrina, che ha celebrato le esequie, ringraziava i genitori di Willy “per aver creato una famiglia cosi’ bella e buona. Abbiate fede”.

IL VESCOVO – “Chiediamo a Dio anche la forza per saper un giorno perdonare chi ha compiuto l’irreparabile. Perdonare ma anche chiedendo che essi percorrano un cammino di rieducazione secondo quanto la giustizia vorra’ disporre e in luoghi, come ad esempio le carceri, che devono essere sempre piu’ ambienti di autentica riabilitazione dell’umano”. ‎Cosi’ il vescovo di Tivoli e Palestrina monsignor Mauro Parmeggiani, nell’omelia ai funerali di Willy. ‎