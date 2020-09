0 Facebook Il Covid colpisce anche la tv, stop alle trasmissioni: positivi due membri della produzione Spettacolo 12 Settembre 2020 16:40 Di redazione 1'

L’allarme è scattato quando si è saputo che un membro della produzione è risultato positivo al coronavirus. Così la Rai ha fatto partire immediatamente il piano di sicurezza sanitaria e le sue ordinarie procedure.

Stop, dunque, alla trasmissione ‘I soliti ignoti’ condotta da Amadeus. Secondo quanto riportato da TvBlog, la puntata prevista per domani non andrà in onda. Ma è a rischio anche il Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe subire anch’esso uno stop. La prima puntata del programma prevista per lunedì potrebbe non andare in onda. Il motivo? Un membro dello staff sarebbe risultato positivo al covid19.