Vincita in Campania al SuperEnalotto. Centrato un 5 a Melito di Napoli. Il valore della vincita è di 32.109,31 euro. La schedina, come riporta Agipronews, è stata convalidata presso la Caffetteria Cecere in via Don Raffaele Abete 21.

Il Jackpot in palio domani sarà di 37,7 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.