Ospedale San Paolo, vuole entrare nonostante il Covid e aggredisce le guardie giurate Cronaca 11 Settembre 2020

Ennesima aggressione in ospedale, questa volta ai danni di due guardie giurate in servizio all’ospedale San Paolo, a Napoli. Un uomo pretendeva di accedere ai reparti nonostante i divieti per le misure anti contagio. Quando le guardie giurate lo hanno bloccato, ha inveito contro di loro, minacciandole e picchiandole.

I vigilanti hanno allertato i carabinieri e l’uomo è stato fermato, identificato e denunciato. Stando alle prime ricostruzioni, l’aggressore era andato a far visita al padre ricoverato. Da quanto ha dichiarato, non riuscendo ad entrare in contatto con i medici e non avendo notizie sulle condizioni di salute del genitore, aveva deciso di andare di persona in ospedale.

Minacce e calci alle guardie giurate

A causa dell’emergenza Covid, era stato però bloccato all’androne dalle due guardie giurate. Infatti con le nuove disposizioni anti-contagio non è possibile far vista ai pazienti dell’ospedale.

A quel punto l’uomo, nonostante i vigilanti cercassero di spiegargli la situazione, ha cominciato a minacciare e a urlare. Gli hanno proposto di accompagnarlo in Direzione Sanitaria per chiarimenti, ma lui ha protestato di voler entrare nel reparto. Ha spinto i vigilanti e dato un calcio ad una delle guardie giurate.

Le minacce e l’aggressione è avvenuta davanti ad altri utenti in attesa. I due vigilanti, sono stati refertati al Pronto Soccorso dello stesso ospedale per contusioni ed escoriazioni, e dimessi con prognosi di cinque e sette giorni giorni.