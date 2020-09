0 Facebook Coronavirus, allarme a Posillipo: due negozi chiusi perché il titolare è positivo Cronaca 11 Settembre 2020 10:43 Di redazione 1'

Paura nel quartiere Posillipo di Napoli dopo che due noti negozi hanno chiuso a causa della positività del titolare. Si tratta di un bar e di uno storico negozio di alimentari in via Posillipo, all’altezza del cinema.

Quali sono i negozi chiusi a Posillipo per il Covid-19

E’ bastato poco perché tra i residenti della zona scattasse l’allarme, il clima che si respira è di preoccupazione, in molti temono per la loro salute. Intanto, il titolare dei due negozi che hanno abbassato la saracinesca al quotidiano Il Mattino ha raccontato quando ha scoperto di aver contratto il Coronavirus.

“Ho avuto il primo sentore di febbre il 31 agosto dal giorno seguente non ho mai più messo piede nei negozi. I dipendenti si sono sottoposti al sierologico e sono tutti negativi. Appena ricevuta la conferma della mia positività i dipendenti sono stati comunque posti in quarantena in attesa del tampone”. La notizia ha comunque fatto scattare l’allarme e tanti residenti stanno decidendo se sottoporsi o meno ai test.