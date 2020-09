0 Facebook Davvero Sostenibilità e Diritti al mercato De Bustis Politica 11 Settembre 2020 18:27 Di redazione 2'

Oggi presso il mercatino del vomero l’Avv. Francesco Maria Amodeo, candidato alle prossime consultazioni regionali con la lista Davvero Sostenibilità e Diritti, ha dato spazio e ascolto alle voci dei commercianti.

Tantissime sono le problematiche emerse in una situazione che vede tanti protagonisti della vita sociale contrapporsi in posizioni antagoniste, ma tutte comunque degne di tutela e supporto.

Tante le idee propositive avanzate dai commercianti, direttamente legate al tema della sostnibilità ambientale: dall’istallazione di pannelli solari per l’alimentazione del mercato, alla assegnazione di aree verdi urbane (tante anche immediatamente evidenziate e censite dall’Avv. Amodeo) che gli stessi copmmercianti ed i cittadini avventori del mercato volevano essere messe a disposizione.

“La partecipazione diretta della comunità alla gestione delle aree verdi, come acccade per gli orti urbani che presiedo, genera un virtuosismo operative dai molteplici effetti: da un lato il singolo si sente estremamente gratificato dall’autoproduzione di ortaggi – e noi incentiviamo questa pratica, e lo faremo con i molti progetti incantiere – dall’altro il verde pubblico, spesso in stato di degrado ed abbandono, viene restituito integro alla comunità che tutta beneficia di questa miglioria. In Regione dovremo incentivare queste pratiche, assegnare più spazi verdi, organizzare progetti per l’istallazione degli orti condominiali: tetti dei palazzi e aree comuni diventeranno spazi di confronto e di socializzazione.”

Questo il progetto che l’Avv. Amodeo, con la lsita che sostiene, sta tentando di protare avanti, forte anche della sua esperienza personale di avvocato penalista e di presidente degli orti urbani de “La Mela Insana a.p.s.”