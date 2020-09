0 Facebook Napoli, rissa in metropolitana dopo l’invito ad indossare la mascherina Cronaca 9 Settembre 2020 21:41 Di redazione 2'

Schiaffi in metro a Napoli, dopo l’invito a mettere la mascherina. E accaduto a bordo di un treno della linea metropolitana di Napoli, come riporta Fanpage.it, su un vagone della Linea Arcobaleno, che dalla stazione di Piscinola-Scampia arriva fino ad Aversa.

Un viaggiatore ha invitato una signora ad indossare correttamente la mascherina, comprendo anche il naso, che in quel momento la donna teneva scoperto. La signora ha reagito in maniera violenta, prima solo verbalmente, minacciando l’uomo e intimandogli di farsi i fatti propri, poi ha aggredito fisicamente il signore con alcuni schiaffi e spintoni.

La scena è stata ripresa dal viaggiatore

La scena è stata ripresa dallo stesso viaggiatore. Nelle immagini si vede la donna che sta seduta, portando la mascherina sotto il mento e l’inizio della discussione. Il video si interrompe quando le minacce della donna si fanno sempre più pesanti.

Aumentano i casi di violenza sui mezzi pubblici

Sono molti i casi di litigi e aggressioni registrati in questi ultimi tempi, a causa dei dispositivi di sicurezza non utilizzati correttamente. In particolar modo sui mezzi pubblici spesso si arriva allo scontro, verbale o fisico tra chi vuole difendere la salute di tutti e chi invece, non si preoccupa di proteggere se stesso e gli altri.