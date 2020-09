0 Facebook Davvero Sostenibilità e Diritti al Mercatino di Antignano con Marco Gaudini e Francesco Maria Amodeo Eventi 9 Settembre 2020 15:31 Di redazione 2'

Venerdi 11 settembre, nello svolgimento della campagna elettorale a sostegno del Presidente De Luca, Francesco Maria Amodeo (avvocato, presidente “la mela insana a.p.s.”) e Marco Gaudini (Consigliere comunale) saranno al Mercatino Comunale di Antignano per raccogliere le idee dei piccolo artigiani e commercianti da far confluire nel programma della lista dagli stessi sostenuta, e per la quale l’avv. Francesco Maria Amodeo è candidato, Davvero sostenibilità e diritti.

“È una campagna elettorale molto particolare, il necessario rispetto delle regole anticovid impone l’impossibilità di creare assembramenti, e dunque di invitare a riempire le piazze come una volta.

Tuttavia è molto importante sentire le voci e le necessità di tutta la cittadinanza, e si è deciso di muoversi ascoltando alternativamente piccoli gruppi.

I commercianti e artigiani napoletani, colpiti duramente dalla crisi, devono essere ascoltati e compresi. Parimenti anche noi, con le nostre proposte di sostenibilità (utilizzo di fonti rinnovabili per l’alimentazione delle aree mercatale, sviluppo di aree urbane verdi anche a fini artigianali e commerciali) vogliamo quanto più approfonditamente portare a conoscenza tutti delle nostre interessanti proposte.

Davvero Sostenibilità e Diritti è un progetto che guarda con ottimismo al futuro, perché soltanto nel rispetto di uno sviluppo sostenibile può concretamente esserci un serio e costante sviluppo economico.”

Questa la dichiarazione resa dall’avvocato Amodeo nella presentazione dell’iniziativa che vedrà coinvolti, nei prossimi giorni, altri e diversi luoghi di vita sociale.