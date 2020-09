0 Facebook Vacanze esclusive, orologi e vestiti firmati: la vita di lusso dei fratelli Bianchi Cronaca 9 Settembre 2020 14:06 Di redazione 3'

Abiti firmati, orologi e moto costose, vacanze di lusso a Positano e giri in barca, questa la vita dei fratelli Bianchi, accusati dell’uccisione del giovane Willy Montiero Duarte. Indagando nel privato dei due fratelli, non può non sorgere un dubbio su come potessero mantenere uno stile di vita così elevato, risultando nullatenenti.

Marco e Gabriele soli tre mesi fa, hanno aperto un negozio di frutta a Cori, in provincia di Latina. Sui loro profili social però, appare evidente che godono di un tenore di vita elevato. Ostentano soldi e ricchezza, che due giovani con una attività appena avviata, non potrebbero assolutamente avere. Come potevano permettersi vestiti firmati, serate nei locali più esclusivi e alberghi di lusso?

Il padre dei due ragazzi ha un’impresa di pozzi artesiani, gli altri figli hanno delle attività commerciali: un’enoteca a Lariano e un negozio di alimentari. Marco e Gabriele, però, oltre il negozio di frutta, risultano nulla tenenti. Secondo quanto si apprende, non si esclude che possano esserci accertamenti per stabilire se il tenore di vita dei due fratelli sia in linea con la loro situazione ufficiale di nullatenenti.

Precedenti penali per i due fratelli

I due ragazzi hanno precedenti di polizia alle spalle, a vario titolo, per spaccio e lesioni, accumulati negli ultimi tre anni. Marco, ha alle spalle almeno due denunce per rissa, alcune per spaccio e lesione e una serie di contravvenzioni amministrative. Gabriele, il fratello più grande, in passato è stato accusato di minaccia, lesioni, porto di oggetti atti a offendere e stupefacenti.

Per le strade di Artena e per quelle di Lariano i due fratelli Bianchi vengono descritti come “chiassosi, spocchiosi e spesso sopra le regole”. Qualcuno racconta: “capita in queste piccole città che avvengano a volte le risse di fronte ai locali, per stupidi motivi, e molto spesso ti ritrovavi pure i Bianchi in mezzo”.

La difesa della mamma

La mamma difende a spada tratta i suoi figli: ““Non sono così. Gabriele ha aperto un negozio di frutta, Marco aiuta nel ristorante di Alessandro, e dove c’è da dare una mano ci sono sempre. Li giudicate per come appaiono su Facebook ma quelle sono stupidaggini. La foto dietro le sbarre è dal parrucchiere Capelli in gabbia di Lariano, gli orologi che indossano valgono 200 euro…”.

Gabriele sta per diventare padre. La compagna, Silvia Lagada, all’Adnkronos ha detto: “Aspetto un bambino, sto diventando madre e il mio pensiero va alla famiglia del ragazzo che non c’è più, la giustizia farà il suo corso e la verità verrà fuori”.