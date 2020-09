0 Facebook Trovata svenuta in casa nel Napoletano, 39enne perde la vita in ospedale: sul corpo gravi ferite Cronaca 8 Settembre 2020 15:03 Di redazione 1'

Era stata trovata priva di sensi sul divano di casa. Le sue condizioni erano gravi. Il compagno ha dato l’allarme ed immediatamente sono giunti i soccorsi. I sanitari, dopo le prime operazioni, hanno trasportato la donna in codice rosso in ospedale.

Era lo scorso 29 agosto, siamo a Saviano località del nolano in provincia di Napoli. Come riportato da Il Mattino la donna è stata anche sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa. Ma la 39enne di origini venezuelane non ce l’ha fatta.

La vittima ha perso la vita all’ospedale del Mare. Sul suo corpo sono state trovate ferite gravi e profonde. Indagini in corso dei carabinieri. Pare sia stata esclusa la pista dell’incidente ma non quella dell’aggressione.