Professoressa positiva al Covid muore davanti ai suoi studenti durante una lezione online
Cronaca 8 Settembre 2020

È morta in diretta su zoom mentre stava tenendo una lezione universitaria. È accaduto in Argentina, la professoressa Paola de Simone, 46enne di origini italiane, è deceduta a causa del Covid, davanti ai suoi alunni.

La donna lavorava come professoressa a universitaria e politologa all’Universidad Argentina de la Empresa (EAU). Da quattro settimane era risultata positiva al virus e combatteva contro sintomi sempre più forti. Contagiata dal marito, medico in un reparto di terapia intensiva, era stata proprio lei ad annunciare su Twitter la positività. “È molto complicato. Sono qui con il virus da più di quattro settimane e i sintomi non se ne vanno”, aveva scritto sul suo profilo social.

Era malata da luglio

Nonostante stesse peggiorando ha continuato a lavorare e a insegnare ai suoi allievi a distanza. Proprio durante una lezione online, mentre confessava ai suoi studenti i problemi di salute che l’affliggevano è collassata e deceduta. Gli studenti hanno notato da subito che qualcosa non andava e hanno chiesto all’insegnate d’interrompere la lezione. Uno degli studenti ha anche registrato la scena e l’ha condivisa sui social network. Su richiesta dei parenti, il materiale è stato ritirato.

Secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano di Buenos Airel El Clarín, l’insegnante avrebbe subito un evento cardiovascolare acuto.

Il messaggio dell’Università Uade

Paola De Simone, sposata con una figlia. L’Università Uade, ha annunciato la scomparsa prematura della donna e mostrato la propria vicinanza alla famiglia: “Con profondo dolore dobbiamo annunciare la scomparsa di Paola Regina De Simone, insegnante di Scienze politiche e Relazioni Internazionali. Paola era una docente appassionata e instancabile, professionista eccellente e grande persona, con oltre 15 anni di insegnamento nella nostra università. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, in un momento così drammatico rivolgiamo le condoglianze di tutta la nostra comunità accademica. Vi chiediamo di onorare con rispetto e gratitudine la memoria di Paola”.