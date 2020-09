0 Facebook Assalto al portavalori nel Napoletano, ladri armati rubano incasso: fuga col bottino Cronaca 8 Settembre 2020 16:21 Di redazione 1'

Sulla vicenda stanno indagando sia polizia e carabinieri. Le forze dell’ordine sono giunti subito sul posto e usufruiranno dei filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza per individuare i responsabili del raid.

Siamo a Giugliano in un noto centro commerciale. Come riportato da Teleclub, una banda di rapinatori hanno assaltato un furgone portavalori. I malviventi, armati fino ai denti, hanno portato via l’incasso.

I ladri sono scappati via con il bottino, circa 14mila euro. La caccia è aperta.