Meteo, l'estate si prende una pausa. Il sole lascia spazio alla pioggia: temporali in arrivo Meteo 8 Settembre 2020

Nei prossimi giorni l’alta pressione subira’ un temporaneo calo per il passaggio di una rapida bassa pressione che causera’ una fase di maltempo a tratti intenso su alcune regioni. Dopo questa parentesi a tratti perturbata l’anticiclone tornera’ protagonista su tutte le regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi e mercoledi’ saranno due giornate prevalentemente soleggiate grazie al temporaneo aumento della pressione.

Da giovedi’ la bassa pressione prima accennata, dalle Isole Baleari si muovera’ verso la Sardegna e quindi le regioni meridionali. Il tempo peggiorera’ via via piu’ diffusamente sull’Isola con temporali, in arrivo anche sui rilievi del Nordovest e localmente su quelli appenninici centrali. Sara’ venerdi’ pero’ la giornata piu’ instabile per alcune regioni; rovesci temporaleschi a tratti intensi, con grandinate e locali nubifragi colpiranno la Sardegna, le Alpi del Nordovest e la pianura del Piemonte.

Altri temporali interesseranno gli Appennini centrali, le zone limitrofe ad essi e inoltre la Sicilia. Sul resto d’Italia continuera’ ad essere soleggiato. Sotto il profilo termico le temperature si manterranno sopra le medie del periodo con valori massimi a volte superiori ai 30 C al Centro-Sud e in Emilia (Bologna, Ferrara, Firenze, Roma, Napoli, Foggia, Taranto), qualche in grado in meno sul resto del Nord e valori decisamente piu’ bassi dove agira’ il maltempo.

Nel corso del weekend avverra’ cio’ che fino a pochi giorni fa era impensabile. Un vasto campo di alta pressione di origine africana dal Marocco salira’ verso la Spagna, raggiungera’ la Francia e si allunghera’ verso l’Italia. Dopo un sabato con ultimi temporali sulle due isole maggiori, il sole acquistera’ sempre piu’ spazio, regalando una domenica tipicamente estiva. L’anticiclone africano riuscira’ a proteggere l’Italia per quasi tutta la prossima settimana con caldo in aumento e clima a tratti afoso.