Agguato a San Martino Valle Caudina, 58enne freddato in strada a colpi di pistola Cronaca 8 Settembre 2020 12:12

Agguato a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. È di poco fa la notizia della morte di un uomo di 58 anni, freddato in pieno giorno a colpi di pistola.

Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe stata raggiunta dai killer in strada, in via Castagneto. L’uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola e all’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare.

Si scava nella vita privata della vittima

I sanitari hanno solo potuto constatare la morte del 58enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per i rilievi e l’avvio delle indagini. La vittima risulta pregiudicato e le indagini ora si stanno concentrando sulla sua vita privata, nel tentativo di ricostruire la vicenda e capire le cause dell’agguato. Al momento non si esclude nessuna pista.