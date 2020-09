0 Facebook Lutto a Giugliano, muore Pasquale stroncato da un brutto male in pochi mesi Cronaca 8 Settembre 2020 12:30 Di redazione 1'

Lutto a Giugliano, Pasquale Di Biase muore stroncato da un brutto male nel giro di pochi mesi. La comunità di Giugliano è sconvolta. Pasquale era molto amato e quando la notizia della sua morte è apparsa sui social, tantissimi hanno commentato commossi e hanno mostrato vicinanza alla famiglia Di Biase.

Pasquale, era conosciuto come ‘O Pesant, e in città era molto noto poiché era solito frequentare spesso la zona del comune.Tanti i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook, da parte di amici e conoscenti. “Ciao Pasquale, ti voglio ricordare che per me sei stato come un fratello più grande sempre pronto a dare consigli. Sei stata una persona umile e brava”, scrive Luigi.