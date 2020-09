0 Facebook Finge di essere amico di Belen per fare le vacanze “a scrocco”, la show girl lo smaschera News 8 Settembre 2020 17:56 Di redazione 2'

Figura anche il nome di Belen Rodriguez nella truffa messa in atto dal trentenne croato che ha finto di essere un diplomatico per fare le vacanze “a scrocco” tra Capri e la Costiera Amalfitana.

Finge di conoscere Belen per fare vacanze “a scrocco”

Oltre a dire di essere un diplomatico, il trentenne aveva detto di essere amico di Belen Rodriguez, che si trovava al largo di Capri negli stessi giorni in cui lui pagava alberghi e mini crociere con falsi bonifici. La truffa messa in piedi è di decine di migliaia di euro, che il giovane croato non avrebbe pagato ad albergatori, ristoranti e charter di barche.

A smascherarlo sarebbe stata proprio Belen Rodriguez che per un caso ha utilizzato la stessa società di charter di barche usata dal croato. Alla domanda di uno degli amministratori se conoscesse tal Marco Falco, come si faceva chiamare il “finto diplomatico”, la show girl ha detto di non sapere chi fosse. La risposta ha insospettito il titolare, che è voluto andare fino in fondo alla storia, risalendo alla verità e provvedendo poi alla denuncia.

La risposta di Belen Rodriguez

Sulla vicenda è intervenuto il legale di Belen Rodriguez che, in una nota inviata al Corriere della Sera, ha divulgato il commento della show girl: “La mia assistita non ha mai conosciuto il soggetto in questione e, per quanto la lusinga il fatto che il suo nome possa essere speso come una “carta di credito”, dopo aver letto il fatto di cronaca le è venuto in mente il detto “il diavolo è nei dettagli”, e ha pensato che, probabilmente, agendo con la dovuta avvedutezza, sarebbe stato facile smascherare il truffatore e forse senza neanche essere un provetto investigatore”.