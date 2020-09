0 Facebook Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: aumentano i contagi con 1.370 nuovi casi News 8 Settembre 2020 17:25 Di redazione 1'

Continuano a salire i casi di Coronavirus in Italia. Rispetto a ieri oggi 1370 nuovi positivi. Il totale da inizio emergenza sale così a 280.153. Sono 10 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile sulla situazione del contagio.

Bollettino Coronavirus dell’8 settembre

Sono 143 le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Coronavirus. Rispetto a ieri si registra quindi un caso in più. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile sulla situazione del contagio.