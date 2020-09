0 Facebook Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: “1.108 nuovi positivi e 12 decessi” News 7 Settembre 2020 17:35 Di redazione 1'

La Protezione Civile ha reso noto il bollettino di questo lunedì 7 settembre. C’è un calo dei contagi rispetto alla giornata di domenica, sono 1.108 i nuovi positivi contro i 1.297 di ieri.

Bollettino della Protezione Civile del 7 settembre

Aumentano però le vittime, nelle ultime 24 ore sono 12 i morti registrati per Coronavirus per un totale di 35.553. Il totale degli attualmente positivi è di 32.993, di questi 1.719 sono ricoverati con sintomi, 142 sono in terapia intensiva (ieri erano 133, differenza + 9) e 31.132 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 52.553 (differenza rispetto a ieri -24.303), per un totale di 9.271.810.