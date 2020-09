0 Facebook Dramma al Santobono, Luigi muore a nove anni per un aneurisma, la madre: “Forse poteva essere ancora qui con noi” Cronaca 7 Settembre 2020 09:15 Di redazione 2'

E’ la madre del piccolo Luigi a lanciare un appello dopo la morte del figlio. Luigi, nove anni, è deceduto a causa di un aneurisma che non gli ha lasciato scampo. Stava giocando con il cugino piccolo quando si è sentito male, aveva un forte dolore alla gamba e al braccio.



Trasportato all‘ospedale Ruggi di Salerno, la tac mostra che era in corso un aneurisma celebrale e che sarebbe dovuto essere operato subito. Il noscomio salernitano, però, è privo del reparto di Neurochirurgia Pediatrica così è stato disposto il trasferimento al Santobono di Napoli. Alle 16.30 inizia il viaggio in ospedale, una volta arrivato, viene subito portato in sala operatoria, dove purtroppo ha una serie di arresti cardiaci e alle 21.30 viene dichiarato il decesso.

La triste notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino. La madre nella disperazione è riuscita a parlare, denunciando l’assenza del reparto nell’ospedale di Salerno e sottolineando come forse il suo bambino si sarebbe potuto salvare: “Il mio è un appello da mamma dice non attribuisco colpe a nessuno. Mi chiedo solo perché l’Ospedale di Salerno, così grande, non abbia anche il reparto di neurochirurgia pediatrica. Se così fosse stato, avrebbero potuto operare Luigi subito e forse sarebbe ancora qui con noi. Non so, se l’intervento fosse riuscito, come mi avrebbero restituito mio figlio, se e con quali danni, ma avrei avuto la certezza di fare tutto quello che potevo nei tempi giusti. L’unica chance dell’aneurisma è intervenire immediatamente”.