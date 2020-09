0 Facebook Caos al concerto di Sal Da Vinci, non riesce a vedere lo show e prova a forzare la sicurezza Cronaca 7 Settembre 2020 16:00 Di redazione 2'

Non è riuscito ad assistere al concerto di Sal Da Vinci e per questo motivo è andato in escandescenza. Un uomo pronto a partecipare allo show del cantante napoletano in scena a Casapulla (località in provincia di Caserta) ha tentato di forzare al sicurezza predisposta per lo spettacolo.

Nel video riportato dalla pagina Facebook ‘Ciò che vedo in città – SMCV’ si è vista questa persona fermata e arrestata dai carabinieri. Il filmato è stato inviato da un cittadino. Come riportato da Edizione Caserta, pare che l’uomo in questione abbia inveito e tentato di aggredire gli uomini che stavano lavorando al concerto.

La situazione è tornata poi sotto controllo una volta che sul posto sono giunti i carabinieri. Il filmato dell’arresto è poi diventato virale sul web attraverso i social.

Il video pubblicato su Facebook –

“Uomo fermato dai Carabinieri. Ci inviano il video ma non conosciamo la motivazione. Ci riferiscono che si trovava in compagnia della famiglia. Il tutto durante il concerto di Sal Da Vinci”.