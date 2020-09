0 Facebook Bambina di cinque anni stuprata e uccisa: il corpo ritrovato in una discarica Cronaca 7 Settembre 2020 15:24 Di redazione 1'

Una bambina di cinque anni rapita, violentata e poi uccisa. È accaduto in Karachi in Pakistan, la piccola Marawa era scomparsa da venerdì sera. La piccola era uscita per andare a compare dei dolci e non è più tornata a casa. I genitori disperati hanno lanciato l’allarme e sono iniziate le ricerche. I suoi resti massacrati e semicarbonizzati sono stati trovati in una discarica di rifiuti, non lontano dalla sua casa.

Bambina di cinque anni stuprata e uccisa: il corpo ritrovato in una discarica

Secondo le prime indagini sul corpo della bimba è emerso che la piccola ha subito abusi sessuali ed è poi morta per lesioni alla testa. Il cadavere è stato poi bruciato per far sparire le tracce del Dna dell’assassino e gettato in una discarica. La famiglia di Marwa appartiene alla minoranza Pashtun ed era migrata a Karachi dalla provincia di Khyber al confine con l’Afghanistan.

L’hashtag #JusticeforMarwa sta girando sui social pakistani, dove si chiede a gran voce l’impiccagione per i responsabili.