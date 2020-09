0 Facebook Muore anche Francesco Gennero, si era lanciato nel silos per salvare il fratello Cronaca 6 Settembre 2020 10:41 Di redazione 2'

Non c’e’ l’ha fatta Francesco Gennero, il 25enne di Cavallermaggiore, nel Cuneese, vittima di un incidente sul lavoro nell’azienda agricola di famiglia in cui e’ morto il fratello Davide, 22 anni.

Dopo Davide muore anche Francesco Gennero

Il venticinquenne era in coma irreversibile, a causa delle esalazioni del gas del triturato di mais, ora si attende solo il parere legale della commissione medica per la dichiarazione di morte.

La dinamica dell’incidente in cui Davide e Francesco hanno perso la vita

A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, il giovane non ha mai dato segni di ripresa. L’incidente era avvenuto lo scorso 3 settembre, quando Davide stava livellando il mais tagliato per poi inserirlo nel silos dell’azienda. Francesco si è reso conto che il fratello aveva perso i sensi ed è subito entrato anche lui nel silos per cercare di salvarlo, incontrando però la stessa tragica sorte. In seguito è intervenuto il padre che ha estratto i figli portandoli sul tetto e iniziando il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono giunti vigili del fuoco, un’ambulanza e un elisoccorso, gli operatori del 118 hanno provato a salvare Davide, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Francesco è stato trasportato in ospedale, ma è deceduto dopo tre giorni dal suo arrivo. Il sindaco di Calvermaggiore ha proclamato il lutto cittadino.