E’ una tragica notizia quella che arriva dagli Stati Uniti dove si sta diffondendo una pericolosa sfida su TikTok. A riportare la notizia è stato il Daily Mail. Una giovane di 15 anni è deceduta dopo aver partecipato a quella che è a tutti gli effetti una gara tossica.

Giovane muore partecipando alla Benadryl Challenge

Si chiama Benadryl Challenge e consiste nell’imbottirsi di Benadryl, un farmaco antistaminico che assunto in dosi eccessive può creare problemi al sistema cardiocircolatorio.

LEGGI ANCHE: GIOVANE DI 27 ANNI MUORE IN UN INCIDENTE

L’ipotesi che la giovane Chloe sia morta a causa di questa sfida è nata dopo un post pubblicato dalla zia della vittima, poi rimosso, in cui scriveva: “Vi prego non lasciate che lo facciano i ragazzi… non voglio vedere altre famiglie vivere quello che stiamo vivendo noi”. Intanto il Centro antiveleni dell’Oklahoma ha lanciato l’allarme sull’utilizzo eccessivo di Benadryl.