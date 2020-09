0 Facebook Sal Da Vinci, il video della lite. Insulti e minacce sull’aliscafo: “Io ti uccido!” Cronaca 4 Settembre 2020 13:34 Di redazione 1'

Insulti e minacce, fino al contatto fisico. Poi gli altri passeggeri che insieme all’equipaggio dell’aliscafo hanno provveduto a separare i contendenti. Protagonisti Sal Da Vinci e Fatima Trotta, la causa scatenante: un trolley poggiato sopra un vassoio di dolci.

“Ho semplicemente fatto notare ad una signora che aveva messo il trolley sopra il mio pacchetto di dolci. La risposta è stata: ‘vabbè posso pagarlo’. Ma il problema non erano i soldi ma l’educazione. Poi sono stato aggredito da chi stava con lei: ‘non sai chi siamo noi’. Io sono un semplice operaio che stava tornando a casa per festeggiare il compleanno del nipote. Chiedo scusa all’equipaggio e ai passeggeri. Non so perché mi stanno dipingendo in questo modo“, ha raccontato Ciro Giacchetti protagonista della lite con Da Vinci intervistato da Nuvola Tv.

Nel video si possono sentire bene le urla e le aggressioni verbali gridate dai protagonisti della spiacevole vicenda.

Il video –