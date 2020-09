0 Facebook Cosa è successo a Sal Da Vinci e al figlio in aliscafo: “Ho ricevuto un cazzotto alla mandibola” Spettacolo 2 Settembre 2020 11:07 Di redazione 3'

La notizia di una lite su un aliscafo che da Procida sarebbe dovuto rientrare a Napoli in cui è rimasto coinvolto Sal Da Vinci con il figlio ha spiazzato non poco i fan del cantante. In tanti si sono domandati cosa fosse accaduto all’artista partenopeo, che si trovava sull’imbarcazione anche in compagnia di Fatima Trotta.

Perché Sal Da Vinci è stato aggredito in aliscafo

A spiegare cosa è accaduto è stato proprio Sal Da Vinci che al quotidiano Il Mattino ha raccontato che tutto è nato dal posizionamento di un bagaglio. Fatima Trotta e la corista Federica Celio – entrambe protagoniste della troupe musicale di Sal – avevano spostato alcuni pacchi per posizionare anche le loro valigie.

Il proprietario di questi pacchi pare che già avesse offeso verbalmente le due donne, quando Sal Da Vinci è intervenuto in modo tranquillo, facendo notare a questa persona che non era il caso di parlare in quel modo a due signore, è stato aggredito: “Non ho fatto in tempo a finire il discorso che sono stato letteralmente aggredito da questa persona in maniera violenta. Ho ricevuto un cazzotto alla mandibola e un duro colpo allo sterno”.

Aggredito anche il figlio di Da Vinci che era intervenuto in difesa del padre: “Ha ricevuto a sua volta un pugno in faccia che gli ha spaccato le labbra. Un comportamento inaudito e inaspettato da parte di una persona che poi abbiamo saputo non essere estranea a simili comportamenti aggressivi”.

Sal Da Vinci minacciato di morte

Il cantante napoletano ha raccontato anche che quest’uomo gli ha rivolto minacce di morte: “Mi ha rivolto incredibili minacce di morte. Ti conosco bene, mi ha urlato in faccia. Ti vengo a prendere a casa. Ti sparo a te a a tutta la tua famiglia. Al fatto hanno assistito vari membri dell’equipaggio dell’aliscafo, anche lo stesso comandante, oltre a numerosi passeggeri. Due colleghi del mio aggressore, pure essi presenti, non hanno mosso un dito per trattenerlo. Sono indignato, impaurito e sconvolto. E tutto questo solo per aver civilmente cercato di difendere due donne offese e vilipese”.

Come sta Sal Da Vinci

Al pontile intanto sono giunti i carabinieri e due uomini dell Guardia Costiera che hanno provveduto a portare le persone coinvolte in caserma. Sal Da Vinci con il figlio, una volta giunti al Napoli, si sono recati all’ospedale Vecchio Pellegrini per le cure mediche. Al cantante sono state refertate contusioni alla mandibola e allo sterno e al figlio un labbro spaccato.