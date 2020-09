0 Facebook Addio Ciro, ucciso a 19 anni il volontario della Protezione civile: l’iniziativa per la madre e la sorellina Cronaca 4 Settembre 2020 12:34 Di redazione 2'

È stato investito mentre era impegnato in un’operazione come volontario della Protezione Civile. Ciro Campagna stava spegnendo un incendio quando è stato travolto da un’automobile. Dopo giorni di agonia in ospedale il 19enne di Foggia è deceduto.

Ciro ha subito diverse operazioni chirurgiche ma le sue condizioni erano troppo gravi. Sconvolta l’intera comunità foggiana, il Sindaco Franco Landella ha espresso il suo cordoglio. tanti i messaggi d’affetto per la famiglia Campagna.

Avviata una raccolta fondi per aiutare la madre e la sorellina della giovane vittima.

Il cordoglio del Sindaco –

“Ciro Campagna non è più tra noi. Nonostante la sua giovanissima età, era impegnato fattivamente nell’associazione di Protezione Civile ERA Ambiente che, assieme alle altre realtà associative locali, svolge quotidianamente importanti funzioni sul territorio. Era un ragazzo di 19 anni con tanti sogni da realizzare ma una tragica fatalità gli impedirà di continuare il suo cammino su questa Terra.

Che gli angeli possano accoglierlo e accompagnarlo in questo viaggio e dare forza a chi lo ha amato e lo amerà per sempre. In onore di Ciro, nei prossimi giorni, dopo l’autopsia, verrà allestita la camera ardente nell’Aula consiliare di Palazzo di Città“.