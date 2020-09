0 Facebook Quando va in onda la prima puntata di Temptation Island: slitta la messa in onda News 4 Settembre 2020 10:12 Di redazione 2'

Rimandata la prima puntata di Temptation Island che sarebbe dovuta andare in onda il prossimo mercoledì 9 settembre. L’edizione Nip del programma non inizierà, dunque, nel giorno previsto. E’ questo quanto riportato dal blog di Davide Maggio.

Perché la prima puntata di Temptation Island non va in onda?

Sembrerebbe, infatti, che tra le coppie ci sia stato un colpo di scena inaspettato che ha messo la produzione con le spalle al muro. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi comincerà in data da destinarsi. La notizia è ormai diventata virale in rete. Il motivo? Una delle concorrenti avrebbe avuto la conferma durante le riprese di Temptation Island di essere stata tradita dal suo compagno, così ha chiesto un falò straordinario che ha rovesciato tutte le carte in tavola.

Cosa è accaduto a Temptation Island?

Questo cambio di programma ha creato problemi per il montaggio, poiché probabilmente il cambio di programma ha richiesto un lavoro extra di modifica inaspettato, lavoro che quindi avrebbe ritardato la messa in onda della prima puntata.

Le coppie della nuova edizione di Temptation Island

Carlotta e Nello, Serena e Davide, Sofia e Amedeo, Anna e Gennaro, Nadia e Antonio, Speranza e Alberto, queste le coppie scelte per Temptation Island Nip, tra di loro una pare essere già scoppiata. Non ci resta che aspettare la messa in onda del programma per capire cosa è accaduto.