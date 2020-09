0 Facebook Dramma ad Eboli, infermiera muore in un incidente: si chiamava Antonietta Garofalo Salerno 4 Settembre 2020 09:29 Di redazione 1'

Stava rientrando dal lavoro quando, per dinamiche ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto ed è andata a finire con l’auto in un canale. Antonietta Garofalo, infermiera di 50 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto ad Eboli nel pomeriggio di giovedì, nella località Coda di Volpe.

Eboli piange Antonietta Garofalo

Aveva finito il turno al Campolongo Hospital, ma purtroppo l’auto su cui viaggiava si è ribaltata finendo all’interno di un canale. L’abitacolo della vettura si è sommerso d’acqua non lasciando scampo alla donna. A lanciare l’allarme sono stati alcuni braccianti che hanno assistito alla scena. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione Antonella potrebbe aver accusato un malore alla guida che ha provocato la perdita del controllo della vettura. Sconvolta la comunità di Eboli per la tragica notizia, in tanti stanno scrivendo messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’infermiera.