Napoli, uomo accoltellato si butta in mare per fuggire: "Volevano rapinarmi" Cronaca 3 Settembre 2020

Ha raccontato agli agenti del commissariato di San Ferdinando di essere stato inseguito da alcuni rapinatori che l’avrebbero aggredito e di essersi gettato in mare per fuggire. Questa è la versione di un uomo di 52 anni ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per ferite da arma da taglio questa mattina all’alba.

Si getta in mare dopo essere stato accoltellato

Il cinquantaduenne, pregiudicato, si è gettato in mare sul lungomare Caracciolo ed è stato soccorso dagli operatori del 118. Agli agenti ha detto che dei rapinatori l’avrebbero inseguito e per questo si sarebbe buttato in acqua. La sua versione è al vaglio del commissariato San Ferdinando che sta indagando sull’accaduto.

L’uomo ha riportato alcune ferite – al torace, a una coscia e sul cuoio capelluto – provocate presumibilmente da un coltello. E’ attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia e non sarebbe in pericolo di vita.