0 Facebook Borrelli pubblica il suo video, la giovane lo attacca: “Non ha avuto il mio permesso” Il video pubblicato dal Consigliere e le volgarità dei parcheggiatori abusivi. La ragazza: "Non volevo denigrarli". Scoppia la polemica Cronaca 3 Settembre 2020 12:25 Di redazione 2'

Ancora una polemica che ha visto protagonista il Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video che ha mostrato una giovane denunciare alcuni parcheggiatori abusivi.

La ragazza sarebbe stata vittima di apprezzamenti volgari mentre era in strada. Ma dopo la pubblicazione del filmato, la giovane ha postato un altro video nel quale ha accusato Borrelli di aver pubblicato quelle immagini senza autorizzazione.

Il video pubblicato da Borrelli –

“Un cittadino mi ha inviato questo video pubblicato da una ragazza che ha raccontato di aver subito apprezzamenti inappropriati e volgari da alcuni parcheggiatori abusivi.

Sempre peggio“.

Un cittadino mi ha inviato questo video pubblicato da una ragazza che ha raccontato di aver subito apprezzamenti inappropriati e volgari da alcuni parcheggiatori abusivi.

Sempre peggio. Pubblicato da Francesco Emilio Borrelli su Mercoledì 2 settembre 2020

La risposta di Giorgia –

“Questo video è solo per spiegare che non ho mai voluto denigrare i parcheggiatori abusivi ma bensì era solo per spiegare in modo chiaro in contesto nel quale mi trovavo. Borrelli senza il mio consenso si è permesso di pubblicare il mio video mettendomi quindi in rilievo da gente prima di tutto pronta ad insultare. Chiedo gentilmente dopo questo video per la millesima volta a Borrelli di eliminare il mio video caricato, ripeto, senza il mio consenso“.