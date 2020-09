0 Facebook Meteo, altro che autunno: tornano afa e caldo Meteo 3 Settembre 2020 12:50 Di redazione 2'

Le previsioni dei prossimi giorni in Italia. In queste ore un fronte instabile ha raggiunto le regioni settentrionali con i primi temporali sia sulle Alpi sia su alcuni settori della Pianura Padana. L’instabilità atmosferica si accentuerà nel corso della giornata. Da giovedì l’alta pressione delle Azzorre comincerà a invadere il Paese.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi temporali o rovesci a carattere sparso interesseranno le Alpi, le Prealpi, la Pianura Padana centrale ed Emiliana. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche la Liguria. Sul resto delle regioni il tempo risulterà più soleggiato a parte una debole instabilità su Sardegna e Sicilia.

Da giovedì, come detto, l’anticiclone delle Azzorre guadagnerà sempre più terreno e a parte qualche nota instabile sugli Appennini e in Sicilia, il tempo sarà asciutto anche se con un cielo ricco di nuvolosità. Venerdì e sabato l’alta pressione avrà terminato la conquista del nostro Paese garantendo due giornate ampiamente soleggiate e con clima gradevole.

Da domenica però le cose cominceranno nuovamente a mutare. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nel corso di domenica si avvicinerà all’Italia un vortice ciclonico che dal pomeriggio influenzerà negativamente il tempo sull’arco alpino con temporali sparsi. I fenomeni in serata e nottata raggiungeranno presto la Pianura Padana. Già da lunedì della prossima settimana il tempo sarà compromesso per l’azione del vortice sulle regioni settentrionali.