0 Facebook Elezioni Regionali in Campania, a Caserta manifesti con Sailor Moon e Calimero News 3 Settembre 2020 16:44 Di redazione 2'

Sono diventati virali in queste ultime ore alcuni manifesti, all’apparenza elettorali, che sono comparsi nella città di Caserta. Mancano pochi giorni alle elezioni e le strade sono invase da cartelloni pubblicitari dei vari candidati. Tra questi sono spuntati anche alcuni personaggi dei cartoni animati come Sailor Moon e Calimero.

Manifesti elettorali con cartoni animati, cosa sono?

“Libera forte e coraggiosa, vota Sailor Moon“, “Prima gli italiani”, queste le frasi che accompagnano i manifesti che hanno i cartoni animati come protagonisti. Cosa c’entreranno mai i cartoni animati con la campagna elettorale? Questo è quanto si sono chieste le tante persone che sono rimaste sorprese dai “bizzarri” cartelloni elettorali che rimandano al sito www.votaorazio.it. Ed è proprio visitando questo indirizzo web che si trova la spiegazione.

Altro non è che una campagna pubblicitaria di un’agenzia di comunicazione che con un messaggio sul sito spiega: “Se sei arrivato fin qui probabilmente sei un nostalgico dei cartoni animati anni ’90 o sei un tipo molto curioso, che non si ferma alle apparenze. Ci teniamo innanzitutto a dirti grazie per aver preso parte al nostro piccolo esperimento.

Volevamo solo dimostrare che, nel caos comunicativo a cui siamo continuamente esposti, con una giusta strategia di marketing sia ancora possibile stupire, meravigliare, far parlare di sé e perché no…strappare un sorriso!

N.B.: Nessun candidato è stato maltrattato per questa campagna”.

Un’azione di marketing ben riuscita poiché i cartelloni non solo hanno attirato l’attenzione dei tanti passanti, ma le loro foto sono diventate in poco tempo virali sui social.