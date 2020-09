0 Facebook Area Nord di Napoli in fiamme, i roghi tossici devastano la provincia: “Allucinante, siamo appestati” Ambiente 3 Settembre 2020 13:51 Di redazione 2'

I cittadini dell’area Nord di Napoli e della provincia di Caserta urlano “BASTA!“. Incendi e roghi che stanno devastando intere aree. Fumi tossici e nocivi che si alzano in cielo inquinando la Campania e tutti i suoi abitanti.

Come riportato dalla pagina Facebook ‘Terra Nostrum Trentola Ducenta’ ieri ci sono stati addirittura tre incendi, tre roghi tossici addirittura in contemporanea. La nube tossica causata dalle fiamme si è alzata dal campo Rom di Giugliano ed ha coperto il cielo.

Il post su Facebook –

“PANORAMA DAL CAMPO ROM DI #GIUGLIANO POCO FA ORE 22 DI MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2020 – Addirittura tre roghi tossici in contemporanea, allucinante!!!

Continuano a bruciare veleni senza sosta, ci segnalano aria irrespirabile e appestata in zona. Sempre nello stesso posto, sempre alla stessa ora. Nessun provvedimento viene preso per fermare questi signori che h24 devastano il territorio e la salute della gente. Non è possibile che queste persone devono costringere decine di migliaia di persone ad inalare diossina e fumo tossico dei roghi provocati da loro nella totale impunità, pur commettendo reati gravissimi“.