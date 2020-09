0 Facebook Tassista arrestato a Roma per violenza sessuale nei confronti di due clienti Cronaca 2 Settembre 2020 16:19 Di redazione 2'

Un tassista è stato arrestato a Roma con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due clienti. L’uomo sarebbe responsabile di due episodi avvenuti ad aprile 2017 e a gennaio scorso, nei confronti di due turiste. Le vittime sono una ragazza statunitense e una italiana. L’uomo, un 46enne romano, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura.

Secondo quanto è emerso, l’uomo nel primo episodio di violenza, sfruttando la propria professione di tassista, avrebbe prima prelevato una 20enne americana e dopo averla fatta accomodare nel sedile posteriore dell’auto, ha iniziato a palpeggiarle le parti intime. Secondo la dichiarazione della donna, il tassista avrebbe anche arrestato la marcia e si sarebbe posizionato sul sedile posteriore, per completare il rapporto sessuale ma la donna si è opposta ed è fuggita.

L’altra donna invece, ha raccontato che il 46enne l’avrebbe prima accompagnata a casa e dopo essere entrato nell’appartamento, avrebbe abusato di lei. Quest’ultima era in stato alterato a causa dell’assunzione di alcune bevande alcoliche e non sarebbe stata in grado di bloccare il tassista. Sarebbe stato lo stesso autore del reato a contattare la vittima con l’intento di rivederla, informandola che i due avevano avuto un rapporto sessuale, la sera precedente. Grazie a questa telefonata si è potuta dimostrare la responsabilità del tassista.

A carico dell’uomo risulterebbe un quadro indiziario grave ed evidente e per questo ora i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Maria Monteleone, stanno indagando per accertare se il 46enne abbia commesso abusi su altre clienti.

Le parole della sindaca Virginia Raggi

“Ho chiesto di avviare l’iter per revocare la licenza al tassista arrestato per violenza sessuale ai danni di due clienti. Sono episodi gravissimi che, se confermati, offendono tutta la città e vanno puniti severamente. Roma è vicina alle donne vittime di abusi”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, su Twitter.