L’aumento dei contagi degli ultimi giorni ha spinto il sindaco di Afragola, comune in provincia di Napoli, Claudio Grillo a ristabilire l’obbligo di indossare la mascherina h24 all’esterno.

Multa per chi non indossa la mascherina ad Afragola

Il primo cittadino ha emesso un’ordinanza che reintroduce l’obbligo dell’uso della mascherina 24 ore su 24 su tutto il territorio comunale, con multe fino a mille euro per chi non rispetta la norma.

A spingere Grillo a varare l’ordinanza, l’aumento dei casi di positività al Covid-19 in città, attualmente 12. L’ordinanza obbliga i cittadini a usare la mascherina tutto il giorno, anche all’aperto, ovunque possano crearsi situazioni di assembramento, come le piazze, i parchi, oltre naturalmente all’obbligo di tenerla nei locali pubblici. Un invito pressante viene rivolto anche ad evitare lo smaltimento indiscriminato di mascherine per le strade cittadine, causa di inquinamento ambientale.