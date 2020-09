0 Facebook Perché Cecilia e Ignazio si sono lasciati: “Ha flirtato con me” Spettacolo 2 Settembre 2020 17:28 Di redazione 2'

Dopo la notizia della separazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, spunta l’indiscrezione che spiegherebbe per quale motivo la sorella di Belen avrebbe lasciato il suo compagno. Sembrerebbe, infatti, che l’ex gieffino in Sardegna si sia dato da fare.

Il motivo della rottura tra Cecilia e Ignazio

A raccontare cosa è accaduto è stata la ragazza con cui l’ex compagno di Cecilia avrebbe flirtato in Sardegna. Si chiama Caterina Bernal, sexy chef argentina, che al settimanale Chi ha confessato di aver avuto un incontro in Sardegna con Ignazio. La piccola di casa Rodriguez dopo aver scoperto quanto accaduto avrebbe deciso di lasciare il suo fidanzato.

“Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina. Lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po’, fino a quando non ci siamo scambiati i contatti”, questo il racconto della Bernal. Da quella sera poi sarebbe iniziato un corteggiamento da parte di Moser che avrebbe voluto raggiungere la chef a Madrid dove vive. Poi Cecilia avrebbe scoperto “il misfatto” e Ignazio avrebbe scelto di non partire: “Mi ha mandato un messaggio scusandosi perché non sarebbe venuto a Madrid. In realtà ho capito che si è sentito in colpa. Poi è sparito”.

Tra Cecilia e Ignazio si vocifera che sia definitivamente finita, tant’è che lei si è concessa un lungo weekend a Capri con la sorella Belen, anche lei tornata recentemente single.